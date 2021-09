A Moncalieri “quattro passi di salute nel parco”, alle Vallere 'pet therapy' per aiutare i malati cronici

Gli incontri saranno settimanali o bi-settimanali le attività si svolgeranno per gruppi e saranno supportate da istruttori qualificati sia nel campo dell’attività fisica sia in quello della cinofilia. Sarà possibile svolgere attività fisica e riabilitativa anche con animali appositamente istruiti. Le attività si svolgeranno principalmente su indicazione dei medici di famiglia e saranno costantemente controllate e valutate dai componenti l’equipe di progetto.

Si tratta di un servizio ai cittadini organizzato dall’Associazione AMaR Piemonte (Associazione Malati Reumatici del Piemonte) in collaborazione con altre associazioni enti ed istituzioni, la sede è al Parco le Vallere , al confine tra Torino e Moncalieri, sulle sponde del Po. Le azioni di contrasto alla cronicità prevedono oltre alle camminate anche l’estensione ad attività ricreative e culturali grazie alle molte opportunità offerte dalla sede di realizzazione del progetto. Verrà data ai partecipanti al progetto l’opportunità di conoscere il parco e di come viverlo correttamente anche in compagnia dei propri animai. Sono previsti incontri con esperti, serate a tema, mostre e convegni.

L'importanza del fitwalking

In particolare, l’assessore Icardi ha rilevato che il fitwalking è inserito nel Piano sanitario regionale della Prevenzione e viene promosso in diverse Asl piemontesi, in collegamento con le azioni del Piano regionale delle cronicità. Secondo l’assessore, la vera sfida è rendere il camminare uno stile di vita, se non un vero e proprio farmaco, nel segno del benessere psico-fisico e della prevenzione di numerose patologie cronico-degenerative non trasmissibili.

Il ruolo dell'Asl To5