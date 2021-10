Villetta abusiva costruita da rom sequestrata a Nichelino dai carabinieri

La verità è emersa durante un controllo fatto in questi giorni. Una villetta di circa 100 metri quadri in zona via Mascagni, costruita su un terreno agricolo di proprietà di una famiglia rom, completamente abusiva, è stata sequestrata dai carabinieri di Nichelino.

L'obiettivo dei militari, condiviso con l'Amministrazione comunale, è di contrastare gli abusi edilizi che in taluni casi si sono registrati nei territori della cintura sud di Torino. La piccola villa era praticamente già terminata e pronta per essere abitata.

Dall’esterno era praticamente impossibile notare i lavori, visto che l’area era stata chiusa con recinzioni e cancelli. Ora i carabinieri hanno posto i sigilli alla struttura e sono state avviate le pratiche per la demolizione.