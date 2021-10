Sindaco civico lancia candidato civico: Bucci-Damilano, prove di intesa Torino-Genova (VIDEO)

Torino-Genova, prove di intesa con vista elezioni: il candidato sindaco per il capoluogo piemontese Paolo Damilano ha dialogato con il primo cittadino ligure Marco Bucci su temi, convergenze (molte) e distanze (poche) tra due personaggi che condividono la propria esperienza 'civica' piuttosto che politica all'interno dell'area del centro-destra.

L'orgoglio per l'origine civica

I due vivono la propria origine civica come un vero e proprio motivo d'orgoglio: “È bello - ha commentato Bucci – che anche nelle pubbliche amministrazioni inizino a farsi largo persone con un'ampia esperienza di vita fatta nel mondo reale e non solo politici in carriera. Il sindaco si confronta direttamente con i cittadini, per questo è importante avere persone che sappiano cosa significhi sudore e sacrificio. Avere l'appoggio di numerose liste civiche vuol dire anche avere a che fare con candidati che si impegnano unicamente per fare qualcosa in favore della comunità”. “Condividiamo - ha confermato Damilano – un percorso molto simile e i nostri progetti puntano a unire la società civile: la capacità di Bucci di gestire una crisi come quella seguita al crollo del Ponte Morandi dev'essere d'esempio per tutti gli italiani”.