Progetto Vivo, premiati i due grugliaschesi che hanno fatto il record di chilometri

Sono stati premiati presso la sala giunta del Comune, i due vincitori del concorso del progetto “ Vivo – Una bici in tasca ”, Luca Ramellini e Simone Ravetto Enri , entrambi residenti a Grugliasco che hanno raggiunto, in due mesi, rispettivamente 1.973 km nella categoria lavoratore e 3.774 km nella categoria studenti.

Il progetto "ViVO: Via le Vetture dalla Zona Ovest di Torino", proposto dai comuni di Grugliasco, Collegno, Alpignano, Buttigliera Alta, Druento, Pianezza, Rivoli, Rosta, Venaria Reale, Villarbasse e San Gillio, in collaborazione con Zona Ovest di Torino srl e Agenzia della Mobilità Piemontese, intende sostenere la domanda di servizi di mobilità con il fine di ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dall’utilizzo massivo dell’automobile ad uso individuale.

Nell’ambito di tale azione è stato attivo un contest per l’assegnazione di premi come i due buoni regalo da 50 euro l'uno da spendere da Decathlon e al Ciclocentrico di Rivoli, finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma Nazionale Sperimentale per la mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro, consegnati questo pomeriggio ai due grugliaschesi.

"Così hanno fatto i nostri due concittadini con i quali, come Amministrazione, ci congratuliamo – afferma l'assessore alla mobilità di Grugliasco, Raffaele Bianco che ha consegnato loro i due attesti e i buoni regalo –. Ovviamente questa prima fase vuole essere di stimolo a tanti altri cittadini per iniziare o continuare a utilizzare la bicicletta e i mezzi alternativi non inquinanti per ridurre anidride carbonica epolveri sottili nei nostri territori".