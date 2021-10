Tubo dell'acqua rotto provoca un'inondazione, inagibile parte di un edificio in via Po

Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta in via Po nel primo pomeriggio di oggi, martedì 5 ottobre, per una perdita d'acqua.

Nel palazzo vicino al rettorato dell'Università, all'interno di una mansarda, si è generata una copiosa fuoriuscita da una tubazione rotta. Con l'impiego dell'autoscala i pompieri sono entrati nell'abitazione e interrotto il flusso dell'acqua filtrata anche nei piani sottostanti.

Una parte dell'edificio, sede di uffici dell'Università, e alcuni ambienti sono stati dichiarati inagibili dai tecnici comunali.