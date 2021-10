La gioia di Giampiero Tolardo, riconfermato sindaco di Nichelino: "Abbiamo scritto la storia"

Ha voluto attendere fino alle 21.30 di ieri, quando è arrivata anche la certezza aritmetica della vittoria. A quel punto Giampiero Tolardo ha lasciato il secondo piano del comitato elettorale ed è sceso a far festa con amici e sostenitori. Per altri cinque anni sarà lui a guidare Nichelino.

"Premiata la buona Amministrazione"

Accolto da cori e canti da stadio, il riconfermato sindaco (con il 52% delle preferenze) ha esordito ringraziando tutti coloro che gli hanno permesso di vincere già al primo turno: "Abbiamo fatto la storia di questa città", ha esordito il sindaco-medico, "abbiamo vinto per il buon governo che abbiamo fatto dal 2016 in avanti. Io non ero così sicuro di farcela subito, di fronte avevano due coalizioni molto agguerrite e poteva starci anche di andare al ballottaggio, ma gli elettori ci hanno premiato, riconoscendo la nostra buona Amministrazione".

"La vittoria di un centrosinistra unito"

Al suo fianco Tolardo aveva da una parte il vice sindaco Michele Pansini e dall'altra il consigliere regionale (ed ex assessore) Diego Sarno. "Nichelino è una città matura, ha capito il nostro progetto di ricostruzione e aggregazione di un centrosinistra compatto - ha aggiunto - mi dispiace per chi non ha compreso questo percorso, il risultato si è visto", sono state le sue parole, con chiaro riferimento a Sara Sibona e agli altri fuoriusciti dalla sua Giunta che sono approdati nel Polo delle Primarie, che si è fermato attorno al 25%, mentre Nicola Emma ed il centrodestra non sono andati oltre il 20, con il restante 2% finito al quarto candidato, Alex Farina.

"La campagna elettorale basata solo sulla contrapposizione non è servita, i nichelinesi hanno deciso di dare fiducia a questa squadra straordinaria", ha concluso Tolardo. "Sono davvero emozionato, grazie ancora a tutti", ha detto, prima che gli applausi accompagnassero lo spumante stappato per celebrare la vittoria.