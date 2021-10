Via al processo per i 18 anarchici coinvolti nell'inchiesta "Scintilla"

Si è aperto questa mattina in Corte d'Assise a Torino il processo a 18 anarchici coinvolti nell'operazione "Scintilla", l'inchiesta della Digos su una catena di attentati rivendicati nell'ambito di una campagna contro i Cpr (centri di permanenza per il rimpatrio) e le politiche del governo sull'immigrazione. Tra i reati contestati figura l'associazione sovversiva.

L'indagine aveva portato, il 7 febbraio 2019, a una serie di arresti, effettuati in concomitanza con lo sgombero del centro sociale Asilo Occupato. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno e Poste italiane si sono costituiti parte civile. Uno degli imputati, Antonio Rizzo, 36 anni, ha chiesto la parola per una dichiarazione spontanea con cui ha denunciato "la repressione che da anni insegue me e tante anarchici e anarchiche in tutta Italia", aggiungendo che l'accusa di "far parte di una organizzazione strutturata in maniera gerarchica mi disgusta profondamente".

Parlando dei Cpr come di "luoghi di tortura" per i migranti; quindi ha manifestato solidarietà per i compagni detenuti . Fuori dal palazzo di giustizia alcune decine di persone si sono raccolte in presidio a sostegno degli imputati.