Cronaca | 13 settembre 2025, 19:15

Vitellino cade in un torrente a Vaie, lo salvano i pompieri

Il piccolo bovino di pochi giorni salvato e riportato al suo allevatore

Immagine di repertorio

Paura ma anche un lieto fine nella mattinata di oggi, 13 settembre 2025, a Vaie, nei pressi della borgata Folatone, dove un vitellino di pochi giorni è caduto accidentalmente in un torrente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Avigliana, che hanno provveduto al recupero dell’animale. Dopo averlo messo in salvo, i soccorritori hanno verificato le condizioni del piccolo bovino, trovandolo in buono stato di salute.

Il vitellino è stato infine riconsegnato al proprietario, che lo stava cercando fin dalle prime ore del mattino, visibilmente sollevato per l’esito positivo della vicenda.

