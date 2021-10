Sigilli all'aula occupata "Break" del campus Einaudi: blitz della Digos contro 15 militanti di Aska e Cua

Sono scattate questa mattina - con un blitz degli uomini della Digos - le applicazioni di 15 misure cautelari nei confronti di 15 militanti di Askatasuna e del Cua, ovvero la sua rappresentanza nel mondo universitario. Si tratta di 15 obblighi di presentazione e riguardano persone di età compresa tra i 19 e i 31 anni. Per loro - e per altre 7 persone denunciate - le accuse sono di minaccia ad incaricato di pubblico servizio, violenza privata, danneggiamento, invasione di terreni ed edifici e violazione di sigilli aggravati. Inoltre, è stata perquisita e sequestrata l'aula occupata presso il campus Einaudi e ribattezzata "Break".

E proprio da quell'aula ha origine l'intera vicenda, visto che nel mese di febbraio 2020 (il 13 e 14) all'interno del Campus si erano generati alcuni disordini in occasione di un volantinaggio sulla tematica delle Foibe effettuato da esponenti del FUAN. All'epoca, una quarantina di antagonisti e studenti avevano circondato i reparti mobili posti a tutela dei giovani del Fuan, mentre una decina di persone si era introdotta all’interno dell'Università e, dopo aver aggredito due guardie giurate con calci e spintoni, avevano sfondato la porta di accesso dell’aula “Paolo Borsellino” assegnata ai rappresentanti del Fuan, danneggiandola e occupandola.



Sull'accaduto si scatenarono non poche polemiche, con manifestazioni, anche in rettorato e dichiarazioni di esponenti politici torinesi.