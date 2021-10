Corteo no Green pass e assalto alla Cgil di Roma: "La Camera del lavoro di Torino aperta per solidarietà"

Manifestazione a partire dalle 10 di domenica 10 ottobre in via Pedrotti

Una domenica a porte aperte, per esprimere solidarietà dopo il violento assalto che si è verificato questo pomeriggio a Roma, contro la sede nazionale della Cgil, in occasione della manifestazione No green pass.



Per questo motivo la Camera del lavoro torinese ha deciso di reagire, dando un segnale concreto: a partire dalle 10, la sede di via Pedrotti sarà aperta. "È la nostra risposta all'assalto alla Cgil nazionale. Invitiamo tutte e tutti ad essere presenti. Delegate, delegati, lavoratrici e lavoratori".