Moncalieri, i carabinieri salvano la vita ad un uomo in crisi coniugale

La prontezza del loro intervento ha salvato la vita ad una persona. I carabinieri di Moncalieri sono intervenuti, nella notte tra giovedì e venerdì, per soccorrere un uomo che, in crisi coniugale, aveva deciso di farla finita.

Tirato fuori in tempo dall'auto

I militari dell'Arma sono arrivati giusto in tempo, lo hanno preso e tirato fuori dalla macchina quando era già incosciente, gli hanno fatto il massaggio cardiaco e praticato le prima manovre salvavita, fino a quando non ha ripreso conoscenza e poi è stato portato all'ospedale Santa Croce per le cure del caso.

L'uomo era andato in collina e aveva collegato un tubo al gas di scarico con l'abitacolo. Voleva togliersi la vita, a seguito della recente crisi del suo matrimonio e aveva mandato messaggi ai suoi parenti ed amici più stretti, confidando di voler lasciare questa vita. L'immediata chiamata ai carabinieri di uno di loro ha permesso di evitare che la storia si trasformasse in dramma.

Devastata pensilina del bus

Per una vicenda a lieto fine un'altra che segnala, invece, un ennesimo atto di vandalismo in città. Ieri, venerdì 8 ottobre, è stato distrutto il plexiglass della pensilina di via Villafranca, dove si possono prendere i bus delle linee 39, 81 ed 82. Probabilmente qualche bulletto la notte prima l'aveva presa a calci fino a scardinarla.

Le forze dell'ordine sperano di recuperare informazioni utili per risalire all'identità di chi ha compiuto questo gesto di inciviltà attraverso la visione delle immagini delle telecamere di zona.