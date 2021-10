Da domani, martedì 12 ottobre, fino a venerdì 15 il sottopasso Lingotto sarà chiuso al traffico in orario notturno, dalle ore 20 alle ore 7, in entrambe le direzioni e per tutta la sua lunghezza, per consentire alcuni lavori di completamento agli impianti del nuovo svincolo che darà accesso al grattacielo della Regione Piemonte.

Al termine dei lavori, sabato 16 ottobre, dalle ore 7, il sottopasso tornerà completamente percorribile.