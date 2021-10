Il Lions Club presente al Salone del Libro di Torino

Anche i Lions Club del distretto 108 IA1 sono presenti alla XXXIII edizione del Salone del Libro di Torino con il loro stand. “Siamo qui per rappresenterà i progetti più importanti del club” spiega il past governatore Giuseppe Bottino.

“L’associazione è presente su ogni territorio - aggiunge il presidente del comitato del Salone del Libro, Vincenzo Fiore - su ciascuno verifichiamo verifichiamo i bisogni e interveniamo in modo diverso. Portiamo avanti ad esempio il progetto dei cani guida (sono stati proprio i Lions a inventare oltre 100 anni fa il bastone bianco per ciechi, ndr), ma anche diverse iniziative per i diabetici. In questi ultimi due anni di covid, non siamo riusciti a realizzare tutti gli eventi che ci permettono di raccogliere fondi, ma siamo comunque stati presenti e attenti alle necessità del territorio che sono state tante: dalle forniture di mascherine, alla raccolta di cibo, e molto altro”.

Diversi gli appuntamenti che avranno luogo fino a lunedì 18 ottobre nel Padiglione 3 - Stand R45, tra cui oltre trenta interventi sul tema del diabete sabato 16 e la giornata di domenica 17 dedicata ai non vedenti con l’atteso arrivo dei cani guida.

“Tante iniziative per sensibilizzare le persone soprattutto in un periodo come questo” conclude Fiore.