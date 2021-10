Moncalieri, finti messi comunali provano ad entrare nelle case

Dopo i finti tecnici del gas, quelli della luce o i falsi carabinieri, l'ultima frontiera delle truffe arriva dai presunti messi comunali. L'allerta è scattata oggi, giovedì 14 ottobre, in borgata Santa Maria a Moncalieri.

E' stata segnalata la presenza in città di persone che, dichiarando di dover consegnare degli avvisi per conto del Comune, hanno tentato di entrare nelle case di alcuni cittadini. L’avvertimento è stato diffuso da chi ha risposto al citofono e fortunatamente non ha aperto, messo in guardia dai tanti casi di raggiri e frodi segnalati nell'ultimo periodo.

Dal Comune di Moncalieri è arrivata la nota che precisa che in questi giorni non vi è alcun dipendente incaricato della consegna di documenti. La conferma che dietro a questi presunti messi si celano dei malviventi.