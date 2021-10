Terribile incidente a Nichelino, auto si ribalta in strada: due feriti in ospedale

Secondo una prima ricostruzione un uomo pensionato, alla guida di un Audi A 6 che circolava su via Debouchè ha colpito con la parte frontale del suo veicolo, la parte posteriore destra di una Toyota RAV4 che si trovava già in rotonda. L'urto è stato violentissimo. l'Audi si è ribaltata più volte finendo all'interno della rotatoria. Il Rav 4 guidato da una quarantenne dopo un testa coda si fermava a bordo strada. Sul posto ê stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha permesso di estrarre dalle lamiere l'uomo all'interno dell'Audi A6.

Viste le numerose tracce di frenata sulla strada, una delle cause del sinistro potrebbe essere attribuita alla velocità. Sulla dinamica indaga la polizia locale. Traffico paralizzato per oltre un'ora. Sia per permettere i delicati soccorsi che per rimuovere i veicoli incidentati. Entrambi i conducenti sono stati trasportati all'ospedale Santa croce di Moncalieri. La donna in codice verde mentre l'uomo, con diversi traumi in codice di gravità più elevato.