Lo spacciatore nascondeva la droga sotto le tegole del tetto: arrestato

Alla vista degli operatori, inizialmente, l'uomo ha tentato la fuga in direzione corso Regina Margherita, abbandonando lungo il tragitto 18 involucri di sostanza stupefacente ed alcune confezioni in cellophane. Gli agenti, dopo averle recuperate, hanno scoperto che negli ovuli era contenuta della cocaina, per un totale di 11 grammi, mentre le buste nascondevano numerose infiorescenze di marijuana, per circa un etto di peso.