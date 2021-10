Ultimo giorno di appuntamenti al Salone del Libro: tra gli ospiti di oggi Elvio Fassone, Walter Zenga e Daniela Collu

Quinto e ultimo giorno per la kermesse del libro di Torino. Il XXXIII° Salone Internazionale del Libro chiude con un un boom di accessi sia in fiera che agli incontri con i tanti e importanti ospiti: da Saviano a Vecchioni, da Ilaria Cucchi a Francesco Guccini, da Gabriele Muccino a Claudio Marchisio.

Ma si chiude in bellezza con altri ospiti che fino alle 18.30 si alterneranno negli spazi dell’Oval e del Lingotto. Il finissage della fiera, solo su invito, si svolgerà alle 16.30 in presenza delle autorità.

Ecco quindi gli ultimi imperdibili appuntamenti

Ore 12 - PAD. 2 sala blu - Spettacolo teatrale (dai 14 anni) Svevo. Con Mauro Covacich. In collaborazione con Franco Però e Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

Ore 13.15 - PAD. 2 sala blu - Incontro con Elvio Fassone. Autore di "Fine di pena" (Sellerio). Con Salvatore d’Onofrio e Simone Schinocca, protagonista e regista dell'omonimo spettacolo teatrale tratto dal libro in scena in questi giorni a Bellarte per il Festival delle Colline.

Ore 13.30 - PAD. 1 sala rossa - Incontro Educare alla lettura. Con Anna Meta, Luisa Marquardt, Anna Grazia Stammati. In collaborazione con Associazione delle Fondazioni di origine bancaria Piemonte, CESP e Fondazione con il Sud.

Ore 14.15 - PAD. 1 sala olimpica - Incontro con Walter Zenga. Autore di Ero l’uomo ragno. La vita, il calcio, l’amore (Cairo). Con Giuseppe Culicchia

Ore 15.30 - OVAL sala oro - Incontro con Leonardo Spinazzola. Autore de Buongiorno, Campioni. Il mio racconto degli Europei (Sperling&Kupfer). Con Alessandro Alciato, Carlo Diana e Davide Lippi

Ore 16.30 - arena bookstock - Incontro Daniela Collu. Autrice di Perché no? Il libro delle domande… che con le risposte sono tutti bravi (Mondadori Electa). Con Irene Graziosi. In collaborazione con Canale Venti

Ore 16.30 - PAD.3 sala viola - Incontro con Pier luigi Maccalli. Autore di Catene di libertà (EMI).

Ore 17.30 - PAD. 3 sala azzurra - Incontro con Roberto Napoletano. Autore di Mario Draghi. Il ritorno del cavaliere bianco (La neve di teseo). Con Sergio Chiamparino