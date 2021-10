Comunali, Silvio Viale torna in Sala Rossa: il riconteggio dei voti beffa Apollonio

Il riconteggio dei voti apre la strada della Sala Rossa a Silvio Viale . A distanza di due settimane dalle elezioni, l'esponente dei Radicali, con 487 preferenze, risulta infatti il secondo più votato della lista Lo Russo sindaco e torna quindi a Palazzo Civico . Classe 1957, Viale ha fatto il suo ingresso in Consiglio nel 1993, rimanendo per due mandati con il sindaco Valentino Castellani. È stato anche consigliere con Piero Fassino.

Beffata, o quasi, al fotofinish Elena Apollonio. Quest'ultima scende a 482 voti e finisce così, di pochissimo, in terza posizione. Se Chiavarino, come da rumors, dovesse diventare assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza, Apollonio potrebbe rientrare in Consiglio Comunale. Questo risultato sembra spegnere però le ambizioni di Apollonio, che puntava allo scranno di Presidente del Consiglio.

Al riconteggio dei voti perde anche una posizione Alberto Saluzzo. L'esponente del Pd, con 796 preferenze, diventa il secondo dei non eletti e viene superato da Anna Maria Borasi (808): se il primo ne ha perse quattro, la seconda ne ha conquistate 10.

Entrambi dovrebbero però rientrare in Consiglio Comunale perché le dem più votate, Chiara Foglietta e Gianna Pentenero, dovrebbero essere nominate assessori.