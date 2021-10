Tampona un'Ape con la sua Mercedes e fugge senza prestare soccorso: nei guai 33enne di Moncalieri

Centra in pieno con la sua Mercedes un'Ape e non si ferma a prestare soccorso, scappando via: adesso è nei guai il 33enne di Moncalieri che l'altra sera è stato protagonista di un incidente in via Trento.

Si trova invece ricoverato al San Giovanni Bosco in prognosi riservata l'uomo di 52 anni di Volpiano che è stato tamponato in via Trento. La Mercedes, secondo una prima ricostruzione dei fatti, ha centrato in pieno l'Ape che procedeva nella stessa direzione mandandola a sbattere contro una Fiat 500 e successivamente contro un palo.

L'urto è stato molto violento, tanto che il 52enne è stato sbalzato dall'abitacolo. Il conducente della Mercedes ha lasciato l'auto ed è scappato a piedi, ma la Polizia locale è facilmente risalita a lui, denunciandolo per omissione di soccorso. E adesso la Procura di Ivrea ha deciso di aprire un'inchiesta.