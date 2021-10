Poliziotti delle volanti aggrediti, il sindacato Siulp: "Quando sarà disponibile il taser per gli agenti?"

Frattura del setto nasale e denti spaccati: questo è il tragico epilogo di un controllo di polizia, in zona Mirafiori nord, effettuato da due poliziotti delle volanti di Torino, nei confronti di un extracomunitario senegalese pluripregiudicato. "Ci chiediamo", dice il segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp, Eugenio Bravo, "quando sarà disponibile questo benedetto taser, necessario per frenare la violenza di questi malviventi, e soprattutto ci chiediamo che tipo di sanzione penale intenderanno adottare nei confronti di un aggressore che, infischiandosene dell’autorevolezza delle forze dell’ordine ha pensato bene di reagire con calci e pugni, ferendo gravemente i poliziotti".

"Dire che non è possibile lavorare in questo modo è un eufemismo. È tempo che il Parlamento metta in atto misure severe nei confronti di chi aggredisce un appartenente alle forze dell’ordine che rappresenta lo Stato e la sua forza. Diversamente non sarà possibile pensare di continuare a subire queste violenze inaudite".

"Gli apprezzamenti e le parole di conforto della classe politica sono sicuramente importanti, ma sono perfettamente inutili se non seguono misure concrete che tutelino veramente e seriamente le forze dell’ordine. Rappresentare lo Stato quando lo Stato sembra volere abbandonare le forze dell’ordine, non è sicuramente incoraggiante e tantomeno utile per garantire la sicurezza del Paese".