Moncalieri, 'furbetti dei rifiuti' incastrati dalle telecamere delle fototrappole

I 'furbetti dei rifiuti' non vanno in vacanza e non vanno mai a dormire presto, anzi cercano di sfruttare il buio a loro vantaggio. Ma le fototrappole sono in grado di andarli a stanare e a riconoscere, come è successo nei giorni scorsi a Moncalieri.

La Polizia locale della città del Proclama ha 'pizzicato', come si vede in questa immagine correlata al pezzo, un uomo che prelevava del materiale da un furgone e lo abbandonava in una zona isolata, pensando evidentemente di farla franca. Gli agenti, acquisito il filmato, ora stanno indagando per individuare il responsabile che rischia, oltre alla denuncia, una multa fino a 3000 euro.