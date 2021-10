30 milioni alla Fondazione Teatro Regio, Lo Russo: “Occasione straordinaria”

Dei 150 milioni del fondo per ricapitalizzare le fondazioni lirico sinfoniche, previsti nella legge di bilancio, circa 30 andranno alla Fondazione Teatro Regio di Torino, appena uscita dal commissariamento.

“Siamo in una nuova fase del Teatro Regio” ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo ad Ansa. “Un’operazione strutturale come questa è un’occasione straordinaria. Ringrazio il Governo Draghi e il ministro Dario Franceschini per aver avuto coraggio e lungimiranza. In questo modo - conclude il primo cittadino - non solo si mette in sicurezza il bilancio ma si può guardare al futuro con solidità e voglia di costruire nuove importanti opportunità di sviluppo culturale a beneficio di tutta la città”.