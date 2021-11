Doppio colpo a Moncalieri in poche ore, prima ad un supermercato e poi in un kebab

Impossibile, al momento, sapere se la matrice sia la stessa e che di mezzo ci sia una banda di ladri, quel che è certo è che nei giorni scorsi a Moncalieri un doppio colpo è stato messo a segno in città.

La prima brutta sorpresa l'hanno avuta i gestori di un supermercato in strada Genova: ignoti hanno forzato una porta laterale anti incendio per entrare e puntare al banco frigo della macelleria. Evidentemente chi ha deciso questa azione non era interessato a trovare contanti o i soldi del fondo cassa, ma avere la possibilità di fare incetta di carne gratis.

La zona non è coperta da telecamere e questo adesso rende molto problematico risalire a chi ha commesso il furto. Ladri in azione anche in un kebab, sempre dalle parti di strada Genova, ma in questo caso, dopo aver forzato una porta sul retro, chi ha fatto irruzione si è diretto verso la cassa, portando via circa 500 euro.

Un vicino ha sentito qualcosa ed ha subito chiamato le forze dell'ordine, facendo scappare i ladri prima che potessero provarci in altri negozi della zona. Secondo il poco che è riuscito a vedere il testimone, i protagonisti della spaccata sarebbero stati incappucciati, proprio per non essere riconosciuti dalle telecamere della videosorveglianza.