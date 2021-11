Rave party a Stupinigi, Lo Russo difende Lamorgese: "Attacchi strumentali"

"Le polemiche verso il ministro Lamorgese sono davvero stucchevoli e denotano anche una non consapevolezza di quella che era una situazione di difficoltà". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo interviene sul rave party, in corso da sabato sera, nell'ex fabbrica di trattori a Stupinigi. Migliaia di giovani da tutta Italia e dall'estero si sono radunati alle porte di Torino, per due giorni di musica, droga e alcol.