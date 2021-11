Rapine colpendo le vittime con la mazza da baseball, tre arresti tra Volpiano e Montanaro

Rapinavano le loro vittime armati di una mazza da baseball, che non esitavano a usare contro le persone finite nel mirino, pur di portar via denaro e beni di valore. Sono finite in manette tre persone, tutte pregiudicate, residenti tra Volpiano e Montanaro, al termine di un'indagine condotta dai carabinieri di Chivasso.



I fatti risalgono alla notte tra il primo e il 2 novembre: i rapinatori hanno colpito anche una guardia giurata, cui è stata rotta una rotula a colpi di mazza. Ricovero in ospedale anche per le altre due vittime.



I malviventi sono stati fermati a bordo di un'auto usata per gli spostamenti tra una rapina e l'altra: a bordo recuperata anche parte della refurtiva.