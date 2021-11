All'Off Topic arriva la prima edizione di "Memissima"

Il meme fatto da #socialslam per Memisssima

Venerdì 5 e sabato 6 novembre, nel fine settimana in cui Torino diventa Capitale dell’arte contemporanea, Off Topi presenta la prima edizione di Memissima, l’evento dedicato al mondo dei meme con talk e presentazioni di libri sul tema, show situazionisti e cene fuori dall’ordinario.

L’hub culturale di Via Pallavicino diventa luogo di incontro di memers, studiosə, ma anche spazio performativo e di azione diffusa verso la città e il contesto artistico che l’abiterà: da Memissima partirà un gruppo di memers che, sotto la guida spirituale del padre putativo Giulio Alvigini, girerà gli eventi della città per ricavarne “basi memetiche” per le proprie creazioni.

Una fitta rete di pagine e gruppi facebook nazionali (Hipster Democratici, Socialisti Gaudenti, AQTR - Aggiornamenti Quotidiani sulla Terza Repubblica e altri) contribuirà a disseminare nel web i meme creati con l'hashtag #memissima, per garantire visibilità a questo inedito esperimento comunicativo tra lo spazio reale – la città di Torino e le sue fiere d'arte contemporanea – e quello virtuale.

Il flusso continuo di meme raggruppati sotto l’hashtag #memissima verrà esposto in mostra a OFF TOPIC in tempo reale, attraverso una fruizione personale e riservata delle opere.

Si partirà venerdì 5 novembre, con l'iniziativa dedicata al rapporto tra Meme e Politica, avrà inizio alle 18 con il talk Yo soy Bernie, da Giorgia Meloni a Bernie Sanders dedicato all'impatto dei meme nella comunicazione e nel dibattito politico contemporaneo. Si chiuderà sabato 6 novembre Il primo evento a Torino dedicato al mondo dei meme si chiude con l’afterparty ufficiale di Paratissima con SweetLifeSociety DjSet alle ore 22.

Il programma completo su: offtopictorino.it