TFF39: un cinema inclusivo che torna in presenza al 100%. Tra gli ospiti Bellucci, Buy, Gassmann, Gainsburg e Castellitto

Ritorno in sala al 100% per il 39esimo Torino Film Festival con una nuova edizione che sarà sia in presenza che parzialmente in streaming sulla piattaforma mymovies.it

Proiezioni tra i Cinema Lux, Massimo, Ugc Lingotto e Greenwich

Il direttore Stefano Francia di Celle potrà far vivere dal 26 novembre al 4 dicembre un festival in presenza dopo l’esperienza online dell’anno scorso le cui proiezioni si snoderanno tra il Cinema Lux, Massimo, Ugc Lingotto e Greenwich, oltre a quelle off nei vari teatri e cinema locali. Niente più Reposi quest’anno.

“Il tema centrale di questa edizione - spiega il direttore Francia di Celle - sarà quello della condivisione e dell’inclusione, ma anche quello della memoria attraverso le immagini d’archivio”.

181 i film che saranno presentati

Sono 181 i film presentati , di cui 18 lungometraggi, 14 mediometraggi, 59 cortometraggi, 68 anteprime mondiali, 14 anteprime internazionali, 4 anteprime europee e 53 anteprime italiane - selezionati su più di 4.500 opere visionate.

Come sempre i film in concorso saranno 12, di cui uno italiano, quello di Matteo Fresi Il Muto di Gallura, quasi un western ambientato in Gallura nell’800. Per la prima volta in concorso saranno anche 12 corti, abbinati ai lunghi in un programma composito. Due sono italiani: La cattiva novella di Fulvio Risuleo e La notte brucia di Angelica Gallo.

La novità del progetto “Incubator”

Altra novità importante di quest’anno, il nuovo progetto “Incubator”, uno spazio non competitivo dedicato a una ristretta scelta di opere che durante il percorso di selezione si sono imposte all’attenzione per i loro particolari aspetti formali e strutturali e per l’uso di un linguaggio capace di sfidare le regole della rappresentazione.

Giuria 2021 sarà composta da Evgeny Galperine, Alessandro Gassman, Ildiko Envedi, Paola Randi, Isabel Ivars. Il Premio Stella della Mole per l’Innovazione Artistica 2021 sarà invece conferito a Monica Bellucci che sarà anche presente in una delle masterclass del Museo Nazionale del Cinema.

Tanti i big attesi a Torino

Oltre all’attrice, tanti i nomi importanti che animeranno queste settimane con incontri, masterclass e talk: da Charlotte Gainsbourg a Margherita Buy, da Sergio Castellitto ad Anna Foglietta.

Come già annunciato, ad aprire il festival sarà il film di animazione Sing 2 in anteprima e che sarà proiettato sia in lingua inglese che italiana. Presente alla cerimonia di apertura del 26 novembre sarà la madrina della 39esima edizione, Emanuela Fanelli. Chiuderà il festival, la biopic dedicata alla cantante Céline Dion, Aline, di Valérie Lemercier.

Budget di 1 milione e 750 mila euro

Da questa mattina, in occasione dell’avvicinarsi della kermesse cinematografica, la stella della Mole, simbolo del Torino Film Festival, è in piazza Vittorio.

Il budget è di circa 150 mila euro in meno rispetto all’ultimo festival in presenza, ma in aumento rispetto a quello del 2020 tutto in streaming: 1 milione e 750 mila euro contro 1 milione e 200 mila euro dell’anno passato.

Il programma completo su www.torinofilmfestival.org