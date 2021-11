Incendio a Condove, i vigili intervengono per spegnere il rogo di un'auto vicino alla centrale idroelettrica

Intorno alle 19.30 le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Torino sono intervenute in val di Susa, nei pressi della centrale idroelettrica di Condove, in via Magnoletto, per l'incendio di un'automobile.



Sul posto sono arrivati gli uomini della squadra "91" di Susa e quella dei volontari Borgone/S.Antonino con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Susa.