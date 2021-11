Moncalieri diventa la Città dei diritti dei bambini e lancia il progetto “Famiglia con famiglia”

Il 20 novembre sarà la Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ma Moncalieri ha deciso di andare oltre, diventando per tutto il mese la Città dei diritti dei bambini. Un progetto condiviso insieme all'Unione dei Comuni (che comprende Trofarello, La Loggia e a diverse realtà del terzo settore), che comprende un ricco calendario di eventi ed iniziative per i più piccoli, che iniziano oggi, mercoledì 10, ma soprattutto il lancio del nuovo servizio "Famiglia con famiglia", che punta all'affiancamento di quei nuclei in temporanea difficoltà o in situazioni di fragilità.

"Una città all'altezza dei sogni e dei bisogni dei bambini"

Nel presentare il calendario delle iniziative previste, l'assessore all'Istruzione Davide Guida ha ricordato quello che era stato l'obiettivo che aveva dato alla sua Giunta il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna: "Costruire una città all'altezza dei sogni e dei bisogni dei bambini non è stato solo uno slogan, ma un obiettivo e un impegno concreto da raggiungere". E in questo quadro si è cercato di mettere assieme la scuola (con 31 sezioni coinvolte), le famiglie, il terzo settore e l'Amministrazione "per un patto educativo di comunità", ha aggiunto Guida,

Beppe Messina, assessore con delega ai Bambini e all'infanzia, ha parlato di un mese di novembre del 2021 che sia il punto di partenza di un progetto più ampio che faccia diventare "Moncalieri la Città dei diritti dei più piccoli, declinandoli in un rapporto più stretto con la famiglia solidale, per opportunità che siano davvero accessibili a tutti".

Il progetto "Famiglia con famiglia"

Il fiore all'occhiello delle iniziative pensate dall'Amministrazione della città del Proclama è il progetto "Famiglia con famiglia", illustrato dall'assessore alla Persona Silvia Di Crescenzo: "Siamo alla ricerca di famiglie solidali che vogliano condividere il proprio percorso con altre famiglie, in temporanea difficoltà o in condizioni di fragilità, sostenendole nella gestione della propria vita quotidiana e nelle relazioni educative con i figli e scrivendo così, tutti insieme, una nuova storia comune". La Di Crescenzo ha parlato di sostegno e aiuto "non di affido, perché non pensiamo di sostituirci ad altri soggetti, anche se con questa iniziativa vogliamo creare anche un'immagine diversa del servizio sociale, il cui valore non deve essere messo in dubbio da alcuni casi negativi che hanno fatto clamore".

L'assessore ha spiegato che questo tipo di affiancamento coinvolge due famiglie per un periodo di tempo definito: "la famiglia solidale e una famiglia alla ricerca di un sostegno collaborano per il raggiungimento di obiettivi comuni. In questo percorso tutti i membri dei due nuclei sono coinvolti e si mettono in gioco. Famiglia con famiglia riattiva la solidarietà tra famiglie e sostiene i genitori nel rispondere alle esigenze educative e di crescita dei bambini e delle bambine". Il progetto 'Famiglia con famiglia" è sostenuto anche da Asl To5, Fondazione Paideia, Coordinamento Genitori Democratici e il supporto del team di “Storie cucite a mano”, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.