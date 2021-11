Con "Il Tennis a Corte" le Atp Finals arrivano anche a Stupinigi

Le Atp Finals di tennis, oltre a monopolizzare Torino, arrivano anche a Stupinigi, con una iniziativa che lega cultura e sport.

Tennis a Corte

Il gioco della pallacorda (jeu de paume in Francia), antenato del tennis, viene adottato presso le corti europee nei primi passi della formazione dei piccoli principi. L’esercizio corporale è infatti ritenuto fondamentale per la costruzione del valore militare e le attività atletiche, tra cui i giochi con la palla, si affiancano ai tradizionali apprendimenti dell’arte equestre e del maneggio delle armi. Il ritratto, che verrà esposto in occasione delle Atp Finals dal 12 al 21 novembre negli ambienti della Biblioteca della Palazzina di Caccia di Stupinigi, è uno dei rari casi in cui viene documentato il ruolo del gioco d'azione nel procedimento pedagogico.