Venaria, da lunedì 15 novembre attive le telecamere di videosorveglianza agli ingressi della Ztl

A tale scopo si ricorda ancora una volta che, per poter accedere alla ZTL con un veicolo, occorre che il proprietario/utilizzatore abbia preventivamente ottenuto il permesso di transito per lo stesso, ovvero che abbia inserito la targa del medesimo sul portale on-line all'uopo dedicato. Diversamente il transito verrà sanzionato a norma del Codice della Strada.

Si rende altresì noto che, facendo seguito alle istanze rivolte da più parti all'attenzione dell'Amministrazione di Venaria, è stata inoltrata richiesta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, affinché il suddetto Dicastero, valuti la possibilità di avanzare verso Via Mensa il varco elettronico attualmente presente all'intersezione tra Via Medici del Vascello e Via Marconi, collocato in quella posizione per ottemperare alle prescrizioni del Ministero stesso, a suo tempo recepite con Deliberazione della Giunta Comunale n° 189 del 04/08/2011.