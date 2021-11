Moncalieri lancia il progetto "Food & The City" per combattere lo spreco di cibo e aiutare i bisognosi

Moncalieri lancia "Food & The City" per combattere lo spreco di cibo e aiutare i bisognosi

L'iniziativa è partita ieri, 12 novembre, e da ora in avanti sarà un appuntamento fisso tutti i venerdì, al mercato di piazza Caduti per la Libertà: Moncalieri lancia il progetto "Food & The City" per combattere lo spreco di cibo ed aiutare i bisognosi.

Appuntamento tutti i venerdì dalle 12 alle 14 L'iniziativa, realizzata dall'Associazione Eufemia insieme a Moncalieri Giovane e all'Amministrazione, vede i volontari scendere in campo per raccogliere, dalle 12 alle 14, frutta, verdura e prodotti da forno prossimi alla scadenza da redistribuire alle persone in difficoltà economica. Le eccedenze non finiranno più al macero ma verranno redistribuite nella bancarella contro lo spreco alimentare e saranno destinate a coloro che ne hanno più necessità, una platea di persone aumentata nell'ultimo anno e mezzo, complice l'emergenza economica generata da quella sanitaria.

"Cittadine e cittadini saranno, così, promotori e beneficiari del diritto al cibo. Protagonisti di una comunità che va avanti insieme", ha dichiarato il sindaco Paolo Montagna, che poi ha ringraziato tutte le associazioni e i volontari "che hanno messo il loro tempo a disposizione di questo progetto e della Comunità".