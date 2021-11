Vanchiglia: il vialetto è allagato, guado di sedie per far entrare i bambini a scuola [VIDEO]

Gli alunni della Scuola Primaria Fontana, situata nel cuore del quartiere Vanchiglia a Torino, questa mattina hanno vissuto un'avventura 'alla Indiana Jones': il vialetto di ingresso al cortile situato in via Guastalla, a causa delle forti piogge, si è infatti allagato e per far accedere i propri figli alla struttura i genitori sono stati costretti a improvvisare un 'guado di sedie'. Già dall'orario di uscita, così come succederà nei prossimi giorni, i bambini sono stati fatti defluire dagli altri varchi presenti su via Balbo e via Buniva.

Il dirigente Maroni: “Lavori promessi e mai realizzati”

La situazione surreale è testimoniata da un video realizzato da una mamma. L'accesso in questione, appartenente alla palestra Guastalla, non è asfaltato e la problematica è tutt'altro che nuova: “Tutti gli edifici - spiega il dirigente dell'Istituto Comprensivo Ricasoli Oscar Maroni, di cui la Fontana fa parte – sono di proprietà del Comune: il cortile crea da sempre un po' di disagio, ci avevano promesso dei lavori sulle griglie di scolo che non sono mai stati realizzati ed è già successo che sia intervenuto in prima persona a sturarle. Lo stesso discorso vale anche per l'ingresso della Muratori, visto che il terreno è simile”.

La preoccupazione di Maroni riguarda anche la carenza di risorse economiche per gestire situazioni sempre più difficili: “Ogni anno – prosegue – riceviamo dal Comune stesso un piccolo budget di circa 3500 euro per le spese di manutenzione ordinaria, come la sostituzione delle maniglie, da suddividere per 5 edifici di svariati metri quadrati: sono pochissimi e non possono di certo risolvere i problemi più gravi, per cui dobbiamo affidarci alle segnalazioni ed è tutto basato sulla collaborazione. Una pozzanghera, comunque, non può fare più clamore dei tagli alla scuola per svariati miliardi o dei problemi di organico”.

Deri: “Gli ingressi, sicuri e a norma, sono da via Balbo e via Buniva”

A fare chiarezza sulla competenza dell'area è, invece, il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri: “Quell'ingresso - commenta – fa parte del cortile della scuola che, proprio per la sua natura, non deve essere asfaltato per salvaguardare l'incolumità dei bambini. Gli accessi effettivi della scuola sono da via Balbo, dove c'è l'isola pedonale, e da via Buniva, dove recentemente è stato allargato il marciapiede. Sono sicuri e a norma: se si fanno scelte diverse, quando piove si deve fare i conti con le pozzanghere; in ogni caso difendiamo il preside che sta cercando di trovare una soluzione”.