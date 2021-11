Archeo Apericena per presentare la Linea Sacra: l'iniziativa dell'associazione archeologica Aviglianese

L'Associazione Archeologica Aviglianese ha organizzato venerdì 19 novembre alle ore 19.30 un’"Archeo Apericena" per presentare "La linea sacra", thriller storico scritto da Luca Zara e Mara Antonaccio. Durante l'evento Luca Zara verrà intervistato e attraverso le sue parole sarà possibile scoprire “l’archeologia” che è nascosta tra le pagine del suo libro ambientato alla Sacra di San Michele.

L'evento è stato organizzato al Ristorante “La Burnia” in Via Drubiaglio 18 ad Avigliana. Costo per partecipare alla serata: 15 euro a persona. Green pass obbligatorio. Prenotazione obbligatoria: archeologia.aviglianese@gmail.com oppure ufficioiat@turismoavigliana.it (+39) 011 93.11.873 (+39) 371 16.19.930.