Atp, stavolta i tifosi con i biglietti "annullati" non entrano: scoppia la protesta in piazza D'Armi

La polemica per i biglietti delle Nitto ATP Finals "annullati" a pochi giorni dal via è tutt'altro che placata. Anzi: oggi pomeriggio, per la sessione serale, tutti quelli che avevano i biglietti annullati a causa della ridotta capienza del Pala Alpitour sono effettivamente rimasti fuori. Cosa che non era avvenuta fino a ieri quando, in un modo o nell'altro, anche chi era senza conferma del biglietto era stato fatto entrare.

Questo almeno è ciò che si legge sui gruppi Facebook che riuniscono i tifosi delusi. Fino a ieri, i possessori dei biglietti incriminati rassicuravano: "Ci siamo presentati al Palazzetto e siamo entrati". Oggi il clima era molto diverso: "Ci hanno lasciato fuori", scrivono in molti.

La rabbia si è scatenata nel piazzale di fronte a piazza d'Armi, dove la tensione era palpabile. In tanti hanno chiesto, senza successo, di parlare con l'organizzazione: qualche urla e qualche rimostranza, poi la situazione è tornata alla normalità con i tifosi delusi che sono rientrati a casa.