Voglia di primavera anche in pieno autunno: piantati 3000 tulipani in piazza Emanuele Filiberto

Piantati in tempo record nella mattina di oggi, giovedì 18 novembre, i 3 mila bulbi di tulipano in piazza Emanuele Filiberto. La prossima primavera, verso aprile, li vedremo fiorire e colorare con i loro variopinti petali, le aiuole del cuore pulsante del Quadrilatero Romano, dove fa bella mostra di sé l’orto urbano che da nove anni ha cambiato il volto a questo angolo della vecchia Torino, tra il Santuario della Consolata e Porta Palazzo, nell’ambito del progetto denominato “Cascina Quadrilatero”, da OASI.

Valorizzare ambiente e natura

Un’iniziativa che vede impegnati Clean Up, Sugonews, Messer Tulipano e due dei bistrot più rinomati del Quadrilatero Romano, il Pastis, e i Tre Galli; città e campagna accomunate dalla volontà di valorizzare l’ambiente, la storia, le bellezze naturali, la cultura e l’enogastronomia del territorio subalpino.

Tante le varietà di tulipani

Durante la mattinata sono stati anche regalati alcuni semi di tulipano ai cittadini di passaggio che potranno così decorare i propri balconi e rendere ancora più colorato il Quadrilatero. Tra le varietà di tulipani scelte quest’anno: Sapporo, Orange Toronto, Ronaldo, white dream, Violet Beauty, Regina della Notte, Red Impression, purissima, ballerina arancione.

“L’anno scorso erano arrivati dall’Olanda circa a 4 mila bulbi, quest’anno un po’ meno, ma abbiamo lavorato tutta la mattina per piantarli e in primavera saranno uno spettacolo per gli occhi” spiega un volontario di Clean Up. “L’anno scorso da Pralormo non erano potuti venire per il covid, così li avevamo piantanti noi volontari. Questa mattina ci siamo ritrovati tutti insieme come una volta e in pochissimo tempo abbiamo finito”.

Messer Tulipano dal 1° aprile al 2 maggio 2022

Domani mattina e nei prossimi giorni, alcune classi delle elementari del quartiere potranno divertirsi a piantare altri bulbi in alcune aiuole che circondano l’orto a loro riservate.

I primi fiori inviteranno ad andare ad ammirarne molti altri (circa 130.000 tulipani) al Castello di Pralormo, in occasione della XXII edizione di Messer Tulipano che si svolgerà dal 1° aprile al 2 maggio 2022.