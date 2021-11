A Palazzo Cisterna visita animata con i Credendari del Cerro di Ciriè

È il gruppo dei Credendari del Cerro, associazione storico-culturale della Città di Ciriè, ad animare la visita mensile di oggi, 20 novembre, alle sale storiche di Palazzo Cisterna, sede aulica della Città metropolitana di Torino. I Credendari sono un gruppo nato nel dalla passione comune di alcuni amici verso le antiche tradizioni artigiane e lo studio dell’epoca tardo-medievale, in particolare quella delle vicende legate alla Casata dei Savoia avvenute nel territorio delle Valli di Lanzo e del Canavese tra fine ‘300 e inizio ‘400. Le loro attività sono volte a portare il visitatore a diretto contatto con la “storia vivente“, in una situazione il più possibile veritiera, dove egli possa fare un ritorno indietro nel tempo da protagonista, in un contesto dove poter muoversi e interagire con personaggi e manufatti dell’epoca.

Le visite a Palazzo Cisterna sono gratuite con prenotazione obbligatoria a: urp@cittametropolitana.torino.it o telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 al numero 011-8617100.