Gli studenti piantano a Santa Maria i primi alberi del progetto di riforestazione di Moncalieri

L'iniziativa è partita per accompagnare, con un gesto concreto, la giornata nazionale degli alberi di Legambiente. A Moncalieri i protagonisti sono stati i piccoli studenti dell'Istituto Comprensivo Santa Maria, che si sono ritrovati al parco lineare di via Juglaris per la piantumazione di due aceri.

Nei prossimi mesi saranno piantati 3000 alberi

"Sono i primi degli oltre 3000 alberi che nei prossimi mesi daranno nuova linfa a 4 ettari di parco, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo", ha dichiarato il sindaco Paolo Montagna. "I bambini ci hanno anche mostrato alcuni bellissimi disegni, che rappresentano il parco dei loro sogni e ci ricordano dell'importanza degli alberi nella nostra vita".

"Una Moncalieri all'altezza dei sogni dei bambini"

"Se vogliamo essere all’altezza dei sogni dei nostri bambini, dobbiamo fare di tutto per consegnare nelle loro mani un mondo migliore di quello di oggi, partendo proprio dalla tutela dell'ambiente in cui viviamo", ha concluso il sindaco di Moncalieri, ringraziando assessori, insegnanti e tutti i presenti. "La sfida che abbiamo di fronte a noi impone a tutti, nessuno escluso, di fare la propria parte. Ecco perché progetti di riforestazione come questo sono fondamentali".