Andy Warhol e la Pop Art protagonisti a Palazzo Barolo (VIDEO)

Aperta a Palazzo Barolo la mostra dedicata al padre della Pop Art, Andy Warhol.

Un percorso a 360 gradi tra 40 opere dell'artista, con un focus concentrato su alcuni dei suoi soggetti iconici, come le Marilyn o i Mao, e altri meno noti e inediti, come quelli della serie "Ladies and gentlemen" sulle nuove super star. Insieme a una ricca collezione di 40 scatti di Fred W. McDarrah, storico fotografo del Village e di Warhol stesso.

L’esposizione evento organizzata da Next Exhibition, aperta fino al 27 febbraio, è un viaggio lungo la vita e la ricca produzione artistica di Andy Warhol, ma non solo. E’ il racconto dell’America dagli anni ’50 fino agli anni ‘70.

Una coloratissima e vivacissima mostra che racconta l’artista rivelandone il lato più più umano e al tempo stesso più produttivo.