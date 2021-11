Nichelino, dopo un tamponamento scoppia la rissa: indaga la Polizia locale

Un incidente stradale che ha provocato più danni con la successiva rissa tra i guidatori che non il sinistro stesso. E' successo nel fine settimana a Nichelino: è adesso la dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia locale.

Tutto è nato dopo il tamponamento successo in via Torino: chi ha provocato l'incidente ha ingranato la retromarcia ed ha provato a fuggire, ma l'altro guidatore si è messo a rincorre il pirata della strada, bloccandolo in via Polveriera. Qui i due sono scesi dalle rispettive vetture e ne è nata una scazzottata, che si è conclusa con il 'tamponatore" che ha preso il largo a tutta velocità.

L'altro conducente è stato soccorso da un'ambulanza e dalla polizia locale di Nichelino, nel frattempo intervenuta: gli agenti ora stanno cercando di risalire all'identità dell'autista in fuga.