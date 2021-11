Al Colosseo si ride con Giuseppe Giacobazzi

Uno spettacolo che con ironia e semplicità cerca di rispondere a una sola domanda: “Dove finisce la maschera e dove inizia l’uomo?”. Andrea Sasdelli alias Giuseppe Giacobazzi, ovvero l’uomo e la sua maschera. L’attore romagnolo porta in scena un esilarante dialogo interiore in cui il comico Giacobazzi (noto per le sue partecipazioni televisive a Zelig) racconta le avventure e gli equivoci, le gioie e le malinconie, vissute dall’uomo Andrea in un’epoca che viaggia a velocità sempre maggiore.

Come in uno specchio, o meglio come in un ritratto (l’omaggio a Dorian Gray è più che voluto), dove questa volta ad invecchiare è l’uomo e non il ritratto.

Al Teatro Colosseo, da giovedì 25 a sabato 27 novembre alle ore 21, info www.teatrocolosseo.it