Aerospace e Defense, fuori dall'Oval la protesta dei pacifisti: "No a Torino capitale dell'industria militare"

All'interno dell'ex struttura olimpica si stavano allestendo gli ultimi stand, mentre una conferenza illustrava il futuro della Cittadella dell'Aerospazio che sta crescendo nella zona di corso Marche e corso Francia. Ma all'esterno dell'Oval - dove fino al 2 dicembre si terrà l'edizione 2021 di Aerospace & Defense meetings - c'era chi divevano "no".



Striscioni e bandiere pacifiste, per opporti a quella che, secondo i manifestanti, è "un raduno che porterà a Torino il "meglio" dell'industria militare italiana e internazionale. Si scrive infatti “aerospace and defence” ma si legge industria militare".

Secondo gli attivisti, accompagnati da bandiere arcobaleno, "si pretende di fare di Torino il polo dell’industria militare, e già abbiamo visto e vediamo, Regione e Comune, Camera di commercio, Università e Politecnico gettarsi a pesce sui finanziamenti promessi dalla Leonardo per rinvigorire ed ampliare il settore militare a Torino". Una protesta, quella antimilitarista, che aveva già avuto un prologo durante le scorse settimane, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico proprio del Politecnico, in corso Duca degli Abruzzi. In quel caso, a finire al centro delle polemiche, una collaborazione tra l'Ateneo e l'Europa per il progetto Frontex.

"Non è questo lo sviluppo che vogliamo per la nostra città, ma soprattutto non è di questo che ha bisogno la nostra società - concludono i manifestanti -. Vogliamo far sentire la voce di un'umanità ferita e depauperata dal complesso militare-industriale che con fatica cerca di uscire dalla pandemia e di affrontare la ancor più grave emergenza dei cambiamenti climatici. Vogliamo esprimere l’indignazione di vedere continuare a crescere gli investimenti nell’industria militare quando tutti gli altri settori sono in crisi La pandemia ha messo in evidenza le scelte sbagliate di tagli ai servizi pubblici e sociali, particolarmente la sanità".