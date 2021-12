La spesa di Natale per sconfiggere il cancro: con Nova Coop riempiendo il carrello si aiuterà l’Istituto di Ricerca di Candiolo

Aiutare la ricerca sui tumori, riempiendo il carrello della spesa. Per il terzo anno consecutivo, Nova Coop lancia l’iniziativa “Scegli il prodotto Coop e insieme sosteniamo la ricerca contro il cancro”, in favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.

L’iniziativa al supermercato

Nova Coop, dal 1° al 31 dicembre 2021 e nei 65 punti vendita sparsi sul territorio piemontese, devolverà l’1% del valore dei prodotti alimentari confezionati con il suo marchio e acquistati dai clienti all’Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro. Quest’anno, i proventi serviranno ad acquistare strumentazioni per l’analisi genetica di ogni singola cellula neoplastica, in modo da poter creare terapie personalizzate.

La spesa di Natale, dunque, continuerà ad essere un’arma nella lotta contro le neoplasie. Nelle due precedenti edizioni, l’iniziativa aveva permesso di raccogliere e donare 111.000 euro e 120.000 euro, serviti per finanziare la piattaforma GIRT - URO per i tumori urologici e per l’acquisto di apparecchi per la diagnosi del tumore all seno. Quest’anno, invece, la campagna si concentra sul tumore al polmone.

Il carrello, oltre che nei 65 punti vendita sparsi sul territorio, si potrà riempire anche virtualmente sul sito www.cooopshop.it: un modo per sostenere la ricerca, anche da remoto.

Allegra Agnelli: “La lotta contro i tumori prosegue”

“E’ importante che una grande azienda come Nova Coop, con magliaia di soci, sia al nostro fianco nella battaglia che abbiamo intrapreso 35 anni fa” è il commento di Allegra Agnelli. La presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus ha poi aggiunto: “Solo grazie alla solidarietà di tante persone, istituzioni e imprese, l’istituto di Candiolo è divenuto un centro di eccellenza internazionale: la ricerca non si è fermata e non si fermerà: abbiamo dato il via a un importante ampliamento che consentirà di curare sempre meglio ancora più persone”. Al suo fianco Vanesa Gregorc, direttore oncologia e vice direttore Scientifico dell’istituto, che si è concentrata sulla lotta al tumore al polmone: “In Italia ci sono 10 milioni di fumatori: il fumo può provocare 15 tipi di tumore. Sono fondamentali i programmi di informazione tra i giovani”.

Nova Coop: “Sosteniamo i ricercatori”

“La campagna, giunta alla terza edizione, è un messaggio rivolto ai nostri dipendenti, soci e consumatori per invitarli a fare una scelta di valore in occasione delle feste natalizie, mettendo nel proprio carrello prodotti a marchio Coop, sostenendo ricercatori che ogni giorno si battono per rendere sempre più curabili i tumori” ha invece affermato Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop. L’impegno dell’azienda per promuovere uno stile di vita sano e corretto, si ritrova poi negli scaffali dei punti vendita: “Il prodotto Coop è sinonimo di qualità, genuinità e salubrità: grazie a questa campagna viene messo al centro per generare un valore condiviso nel nome di una missione comune, quella di rendere il cancro sempre più trattabile” ha concluso Marco Gasparini, direttore commerciale di Nova Coop.