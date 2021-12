La travolgente emozione del ritorno in presenza del concorso "Caro Fabrizio, ti racconto"

È stato uno straordinario successo l’evento organizzato dall’Associazione Cercando Fabrizio e… per celebrare vincitori e partecipanti della settima edizione del concorso letterario “Caro Fabrizio, ti racconto...”. A Collegno, davanti a una folta platea, in un crescendo di emozioni, grazie al contributo musicale dell’Agamus di Grugliasco, il gruppo in cui suonava Fabrizio Catalano, e alle letture di mamma Caterina, sono stati premiati i racconti, scritti e illustrati, vincitori della sezione junior e senior delle edizioni 2020 e 2021, dedicate rispettivamente al tema dell'amore e dei ricordi.

Particolarmente significativo che questo ritorno in presenza dopo due anni abbia preso luogo nel salone dell’UniTre, dove l’impegno di Caterina Migliazza, mamma di Fabrizio Catalano, scomparso da Assisi nel luglio 2005, ha simbolicamente preso il via nel 2009, quando ha presentato il suo primo libro, che raccontava proprio le fasi iniziali della scomparsa e della ricerca, portando all’attenzione dei lettori i molteplici aspetti e problematiche legati ad un fenomeno ancora poco dibattuto. E sempre in quel salone, proprio poco prima che il lockdown cambiasse le abitudini di tutti, sempre Caterina Migliazza ha avuto modo di presentare la sua seconda opera narrativa, “Il falco e l’altalena – La storia di una madre per il figlio scomparso”, un diario, un racconto, una fiaba, un romanzo di formazione, un insieme di appunti messi nero su bianco, per far sì che Fabrizio un domani abbia modo di recuperare e scoprire quella favola che non ha mai sentito prima e tutto ciò che lontano dai suoi occhi è successo. E chissà cosa penserà quando dovrà leggere gli oltre 1700 racconti scritti e illustrati che in sette edizioni di concorso a lui dedicato sono già arrivati all’Associazione…

Ancora emozionata Caterina Migliazza, mamma di Fabrizio e presidente dell’Associazione, racconta cosa abbia rappresentato non solo per lei questo ritorno in presenza: “È stato bellissimo, dopo tanti mesi, e dopo tante difficoltà, potersi trovare di nuovo a guardarsi negli occhi. È stato bello toccare con mano il grande affetto che ancora circonda Fabrizio. Lo è ancora di più in questo preciso periodo dell’anno, visto che il 30 novembre ricorre il compleanno di Fabrizio. Da oltre 16 anni Fabrizio vive nei nostri ricordi più belli e nella terra di “nessuno” delle persone scomparse: avere così tante persone e amici intorno a noi è un regalo prezioso. Rende tra l’altro concreta la nostra convinzione: Fabrizio è sì scomparso dagli occhi, ma non dal nostro cuore”.

Caterina Migliazza fatica anche a spiegare l’emozione di vedere arrivare a Collegno da ogni parte d'Italia persone desiderose di portare la propria testimonianza: “Significa davvero molto vedere la partecipazione di così tante persone, ancor più quando vedi che arrivano da ogni angolo del nostro Paese. È stato quasi commovente premiare il primo classificato sez. Senior, Francesco Brusò, arrivato direttamente da Mestre. Però ci tengo a menzionare soprattutto quei partecipanti classificati che sono arrivati da Corigliano Rossano, da Città di Castello, da Borgo San Dalmazzo, Bolzano e Trento oltre ai Piemontesi. È qualcosa di indescrivibile. È stato anche bello rivedere Sara Favotto e Maria La Delia, due nostre affezionate partecipanti”. Un affetto quello che circonda Fabrizio che davvero non conosce confini come testimonia poi il recentissimo abbraccio caloroso ricevuto sempre da Caterina Migliazza a Bolzano in occasione della sua visita ad alcune scuole della città altoatesina, celebrata tra l’altro anche dalla stampa e dai media locali.