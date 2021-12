Rivalta, operaio Mopar investito mentre stava andando in fabbrica. I sindacati: "Strada pericolosa, lo diciamo da tempo"

Ma l'episodio di oggi solleva preoccupazioni decisamente forti sul fronte sindacale. " Da mesi i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori della Fiom Cgil di Mopar segnalavano alla Direzione aziendale e al Comune i rischi per i lavoratori in

Un operaio della Mopar di Rivalta ( Gruppo Stellantis ) è stato investito questa mattina da un pirata della strada mentre attraversava via Primo Maggio per recarsi al lavoro. L'investitore è stato poi individuato, ma le condizioni dell'operaio restano gravi.

l’azienda e il Comune si erano impegnati a realizzare isole salvagente, migliorare l’illuminazione pubblica, migliorare la segnaletica stradale, ma annunciando però la chiusura del sottopasso pedonale esistente per episodi di sicurezza personale. "Dovrebbe essere evidente a tutti, e in primo luogo al Comune, che una tale concentrazione di lavoratori, attività produttive, mezzi pesanti, traffico di linea e privato espone le lavoratrici e i dei lavoratori a importanti rischi quotidiani - aggiungono i sindacalisti -. Esprimiamo solidarietà al lavoratore ferito a cui auguriamo una pronta guarigione, ma sottolineiamo come il grave incidente di oggi riproponga la necessità di realizzare immediatamente gli interventi promessi e di riaprire il sottopassaggio pedonale. Ci aspettiamo che Stellantis e il Comune di Rivalta provvedano subito in tal senso".