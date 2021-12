Azione contro il Green pass in Val Susa: transenna sui binari blocca treno merci

Non si placa la protesta del popolo No Green pass. Stamattina all’alba il macchinista di un treno merci é stato costretto a fermare il convoglio dopo aver notato, in prossimità della stazione di Meana di Susa, a due passi dai binari, un uomo con il volto coperto agitare un bengala.

Indaga la polizia ferroviaria

Il macchinista é sceso dal treno e a quel punto l’attivista e altre quattro persone sono fuggite via. Poco distante, l’uomo ha trovato una transenna e una catena, posizionati sui binari, oltre a un lenzuolo riportante la scritta "No Green pass, blocchiamo tutto”.

Sull’episodio indagano la polizia ferroviaria e la Digos, che ha acquisito le immagini dei video di sorveglianza. L’azione fa seguito alla manifestazione, non autorizzata, tenutasi ieri pomeriggio a Susa, alla quale hanno partecipato una quarantina di persone.