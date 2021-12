Il Cinema Massimo chiude 3 giorni per un caso di Covid, la direzione: "Nessun contatto a rischio con il pubblico del TFF""

Si è registrato tra il personale, e non tra il pubblico in sala, il caso di positività al Covid che costringerà il Cinema Massimo a chiudere per tre giorni. Lo ha precisato lo stesso cinema, sottolineando che "la persona positiva al Covid non ha avuto in alcun modo contatti con il pubblico, dal momento che il suo luogo di lavoro non lo prevede".

Il Cinema di via Verdi effettuerà tre giorni di chiusura per consentire un’adeguata sanificazione di tutti i locali e il corretto rispetto del protocollo sanitario. Sabato sera aveva ospitato la cerimonia di chiusura del Torino Film Festival e domenica le repliche di 16 film della rassegna, ma in realtà in tutta la settimana precedente era stato preso d'assalto dal pubblico per le proiezioni, in tutte e tre le sale.

Proprio da oggi, per entrare al cinema, sarebbe stato necessario il Super green pass (vaccino con almeno due dosi o guarigione dal Covid). La programmazione del Massimo dovrebbe riprendere regolarmente da giovedì 9 dicembre. E dal 10 ospiterà le prime proiezioni del Sottodiciotto Film Festival.