Gilli, Miressi e la Akronos Pms: Moncalieri fa incetta di premi dall'Ussi piemontese

I due nuotatori e la squadra di basket femminile tra le eccellenze dello sport regionale del 2021

Nella splendida cornice del Palazzo Ceriana Mayneri a Torino si è tenuta la consueta cerimonia del Premio Ussi e tra le eccellenze dello sport piemontese che sono state celebrate ci sono state anche due atleti ed una squadra di Moncalieri che si sono meritati la ribalta in questo 2021 che si avvia a conclusione. Riconoscimenti per gli olimpionici Gilli e Miressi Premi per Carlotta Gilli e Alessandro Miressi (nel nuoto) e l’Akronos Libertas Moncalieri nel basket. Carlotta Gilli è stata grandissima protagonista alle Palalimpiadi di Tokyo, dove ha saputo conquistare ben cinque medaglie: due ori, due argenti ed un bronzo, che ne hanno fatto la migliore della spedizione azzurra in Giappone. Dal nuoto sono arrivate grandi soddisfazioni anche grazie a 'Mirex' Miressi, che in Giappone ha saputo trascinare due staffette azzurre a medaglia, con l'argento colto nella 4x100 e il bronzo nella 4x100 mista, oltre ad aver ottenuto la finale nei 100 stile libero, la gara regina del nuoto. E per entrambi già fra meno di tre anni si rinnoverà l'appuntamento a cinque cerchi con i Giochi di Parigi. Akronos Pms premiata per la conquista della A1 L'altra grande impresa dello sport moncalierese per il 2021 è stata la prima storica promozione nella A1 del basket femminile dell'Akronos Pms. A ricevere gli onori di casa nell’harem del giornalismo piemontese di corso Stati Uniti, direttamente dal presidente dell’Ordine, Stefano Tallia, è stato il numero uno della Libertas Moncalieri, Alessandro Cerrato, accompagnato dal General Manager Alessio Miceli.



"Il nostro obiettivo è rimanere in serie A1 e la vittoria in trasferta ad Empoli non può che darci ulteriore carica per conseguirlo a pieni voti - ha dichiarato il presidente Cerrato - Oltre allo staff tecnico, amministrativo, nonché dirigenziale, i ringraziamenti vanno al Comune di Moncalieri e a tutti coloro che da anni ci accompagnano in questo fantastico cammino".

Massimo Demarzi

