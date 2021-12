Moncalieri, uno specchietto rotto rischia di creare una clamorosa lite: i carabinieri riportano la calma

Non si è trattato del classico trucco dello specchietto, stratagemma con cui alcuni truffatori riescono a scucire soldi a qualche malcapitato, fingendo un danno nella realtà inesistente. In questo caso un incidente è avvenuto davvero, nel pomeriggio di venerdì in via Freylia Mezzi, a Moncalieri, con l'intervento dei carabinieri a riportare la calma prima che la situazione degenerasse.

Un uomo sta viaggiando con la sua macchina, quando un’altra vettura lo affianca e gli rompe lo specchietto. Il conducente reagisce e chiede all'altra auto di fermarsi, ma i tre rom che ci sono all'interno non ne vogliono sapere ma iniziano ad insultare e a minacciare l'altro guidatore.

Fiutando il pericolo, lui chiama subito il 112 e l'immediato arrivo di una pattuglia dei carabinieri evita che una discussione troppo animata possa trasformarsi in qualcosa di peggio. Il danno, a quel punto, è stato accertato dagli stessi militari dell'Arma, con la situazione poi tornata alla normalità.