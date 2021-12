A un anno dalla scomparsa, Nichelino ricorda lo storico partigiano Paolo Ruffino

Un anno fa, a 94 anni, si spegneva Paolo Ruffino, lo storico partigiano di Nichelino e il Comune l'11 dicembre 2020 proclamava il lutto cittadino, in occasione dei funerali, per ricordare quel piccolo grande uomo che era un'autentica istituzione.

Con lui se ne andava un pezzo di storia, non solo della città, per l'impegno che Ruffino aveva sempre speso, nel corso degli anni, per tenere viva la memoria della Resistenza, andando nelle scuole, parlando con i giovani, partecipando a decine di manifestazioni, soprattutto a ridosso del 25 Aprile, non dicendo mai di no quando gli si chiedeva di prendere parte a un evento o ad una commemorazione.

"L’Amministrazione Comunale di Nichelino ricorda Paolo Ruffino, partigiano combattente e reduce di guerra scomparso lo scorso anno", è stato l'omaggio della sua città. "Una figura storica il cui impegno e l’instancabile presenza e attività per la memoria della Resistenza sono e restano un insegnamento vivo e indelebile". Il sindaco Giampiero Tolardo, all'inizio della campagna elettorale che ha poi portato alla sua riconferma, lo aveva indicato come una delle figure di riferimento per il suo impegno a favore della comunità.

Toccate il ricordo dell'assessore Fiodor Verzola, con il quale aveva condiviso tante iniziative a favore dei giovani per ricordare la lotta li Liberazione: "Ieri, oggi, domani", ha scritto sulla sua pagina Facebook, postando la foto del grande murales della memoria che i ragazzi di Nichelino Urban Lab avevano dedicato a Ruffino. "È già passato un anno ma tu sei sempre qui con noi. Ciao Paolo".